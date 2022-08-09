Забив до смерті, а потім підпалив – в Лозівському районі чоловік вбив колишню співмешканку

Раніше неодноразово судимий 45-річний зловмисник після сварки побив жінку, внаслідок чого вона померла. Щоб приховати сліди злочину, чоловік підпалив тіло померлої.

3 серпня близько 07:00 до відділення поліції №1 Лозівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Красне в одному з будинків виникла пожежа. Під час гасіння правоохоронці виявили тіло 50-річної власниці домоволодіння.

В ході судово-медичної експертизи було встановлено, що жінка померла від отримання тяжких тілесних ушкоджень. Слідчі дані про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

4 серпня під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. Зловмисником виявився раніше неодноразово судимий 45-річний колишній співмешканець жінки. Чоловік визнав свою провину та розповів, що перед вбивством між ними раптово виникла сварка. Чоловік почав бити жінку, а коли зрозумів, що забив до смерті, вирішив приховати сліди злочину. Для цього він обклав ганчірками тіло померлої та підпалив, після чого пішов з місця вчинення злочину.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

5 серпня зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні даного злочину. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Агентство Телевидения Новости