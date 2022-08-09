Харківські патрульні допомогли літній жінці, якій стало зле після операції

Напередодні близько 21:00 патрульні отримали виклик з будинку на проспекті Перемоги: мешканці повідомили, що їхня сусідка похилого віку декілька днів тому перенесла операцію, але останні дні чомусь не виходить на зв’язок.

Екіпаж, який прибув на виклик, прийняв рішення про виклик «швидкої», оскільки життю громадянки могла загрожувати небезпека. Патрульні розшукали родичів пенсіонерки. Інспекторам вдалось потрапити до тамбуру квартири, звідки вони почули крики про допомогу.

На місце прибули також рятувальники, які разом з поліцейськими потрапили в квартиру через вікно. Жінка лежала на підлозі у безпорадному стані. Вона впала та довгий час не могла підвестися на ноги.

Медики доставили жінку до лікарні для надання медичної допомоги.

Агентство Телевидения Новости