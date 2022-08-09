Патрульні знайшли угнаний автомобіль

Під час патрулювання Новобаварського району міста увагу поліцейських привернув припаркований автомобіль Volkswagen.

Патрульні встановили, що автомобіль підпадає під наявні поліцейські орієнтування. Під час перевірки VIN номеру патрульні встановили, що транспортний засіб розшукують правоохоронці. Згідно наявних баз даних автомобіль перебуває у розшуку за незаконне заволодіння.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости