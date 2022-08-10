Ворог за добу обстріляв 3 райони Харківщини: є поранені

За добу у Харкові обстрілів не зафіксовано, повідомяють в ХОВА. Російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів.

Найбільше руйнувань від ворожих обстрілів зафіксовано в с. Циркуни, Харківського району. Вчора протягом дня село обстрілювали фактично безперервно. Зруйновані приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі, магазин. Від ворожих снарядів сталося 16 пожеж, рятувальники працювали у посиленому режимі.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Циркунах поранення отримала 64-річна жінка, стан – середній.

На лінії зіткнення ворог активно використовує проти наших захисників танки, ствольну та реактивну артилерію. На Харківському напрямку ворог намагався вести наступ в районі Ветеринарне – Уди, відступив з втратами під вогнем наших військових. У районі Байрак – Гусарівка бої тривають досі.

Агентство Телевидения Новости