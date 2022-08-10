19 пожеж через обстріли за добу

За добу з 09 по 10 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 43 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 22, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями —19,1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;9 – на допомогу комунальникам та населенню,11– інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (16), Ізюмському (2) та Чугуївському (1) районах області. Харківський район: у селищі Циркуни сталося відразу 16 пожеж, що були спричинені ворожими обстрілами. Горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди, надвірні забудови, гаражі, а також магазин. До ліквідації цих пожеж були залучені вогнеборці з Салтівського, Київського, Немишлянського районних підрозділів, а також з Луганського гарнізону ДСНС.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 55 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости