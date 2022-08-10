На Харківщині звільнили ще одне село (КАРТА)

У бою за населений пункт ЗСУ знищили понад сотню живої сили ворога У Харківській області українські військові досягли серйозних успіхів, звільнивши один важливий населений пункт.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова міста Першотравневий Бакшеєв Микола. Як повідомляє мер, йдеться про село Байрак. Бакшеєв називає його важливим, оскільки воно розділяє критичні шляхи до тимчасово окупованої Балаклії. Також зазначається, що під час контрнаступу українські воїни знищили один танк, два БТР, одну БМП, а також їм вдалося ліквідувати понад сотню живої сили російських окупантів.

Агентство Телевидения Новости