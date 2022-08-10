Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:17
Просмотров: 147

Мінус 9 літаків противника

У Повітряних силах України припускають, що внаслідок вчорашніх вибухів на аеродромі в окупованій Новофедорівці знищено склад авіаційного озброєння та 9 літаків

“Через вибух, який ми спостерігали на відеоматеріалах, зрозуміло, що вражений склад авіаційного озброєння. Тому що детонація була серйозною. А якщо там додатково знищено з десяток літаків, то це буде справжня невелика перемога”, – розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За словами військового, на аеродромі “Сакі” розміщувалися літаки окупантів Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 