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Мінус 9 літаків противника
У Повітряних силах України припускають, що внаслідок вчорашніх вибухів на аеродромі в окупованій Новофедорівці знищено склад авіаційного озброєння та 9 літаків
“Через вибух, який ми спостерігали на відеоматеріалах, зрозуміло, що вражений склад авіаційного озброєння. Тому що детонація була серйозною. А якщо там додатково знищено з десяток літаків, то це буде справжня невелика перемога”, – розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
За словами військового, на аеродромі “Сакі” розміщувалися літаки окупантів Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші.