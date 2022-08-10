Найкращій вертолітник рф з Харківщини поїхав додому у мішку

Полковник Василь Клещенко був знищений під час весняного наступу ЗСУ на Харківщині. Але росіяне забрали його рештки лише зараз.

Український військовий збив найкращого російського вертолітника, який очолював парад гелікоптерів у Москві 9 травня 2021 року, полковника Збройних сил Російської федерації Василя Клещенка. Це сталося ще в квітні біля Гусарівки (поруч із Балаклією). Але тільки в липні вдалося дістатися місця падіння гелікоптера, яке знаходиться в “сірій” зоні. Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов.

Василь Клещенко був заступником начальника 344-го Державного центру армійської авіації та, за інформацією Бутусова, найкращим спеціалістом з найсучасніших російських гелікоптерів Ка-52. Навесні в районі села Гусарівка Харківської області він намагався своїми ударами зупинити наступ української армії та був збитий.

“Приблизно о 2:00 15 квітня поки невідомий нам український герой, оператор переносного зенітного ракетного комплексу зміг збити російський гелікоптер прямо під час атаки на надмалій висоті, поблизу села Гусарівка над російськими позиціями.”, — зазначив Бутусов.

Як пояснив Бутусов, довгий час українська армія не могла вийти до російських позицій, а росіяни не забирали тіло.

Операцію з пошуку рештків Клещенка та деталей гелікоптера проводило Головне управління розвідки Міністерства оборони України та окремий розвідзагін у червні. Рештки змогли винести із сірої зони лише на початку липня.

Під час операції українські військові знаходилися на відстані менше кілометра від російських загарбників, окупанти здійснювали обстріли. Гелікоптер повністю згорів. Поруч із ним знайшли рештки тіла пілота, згорілі документи, іконку, що була у кишені пілота, розплавлений орден, навігатор, флешкарту, телефон, парашут.

Юрій Бутусов навів кадри телебачення РФ про військових центру армійської авіації, у складі якого був полковник Клещенко. У сюжеті кажуть, що офіцерів та прапорщиків відправляли до афганських відряджень, тоді, за усю війну, втрат не було.

“Здивувало те, що найсучасніший російський гелікоптер Ка-52, у якому встановлені катапультні крісла, проте катапультне крісло його не спрацювало, воно знаходилося поруч. Ми знайшли парашут Клещенка. Стропи там були обірвані чи обрізані. Клещенко катапультою скористатися не зміг. Або це очевидний типовий брак російської техніки черговий, або це чергове головотяпство та недбалість техніків, які готували гелікоптер”, — зазначив Бутусов.

Рештки Клещенка обміняли, деталі гелікоптера Ка-52 найближчим часом виставлять на аукціон, гроші спрямують на закупівлю корисних предметів для українських захисників.

Агентство Телевидения Новости