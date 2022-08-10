У міськраді створили фонд, кошти з якого спрямують на ремонт та віднолення житла

У міськраді створили цільовий фонд розвитку міста в умовах війня

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 10 серпня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Цей цільовий фонд було створено ще 2005 року. Але з огляду на нинішній воєнний час положення про фонд необхідно було оновити. Як зазначив Харківський міський голова Ігор Терехов, це дозволить оперативніше реагувати на потреби міста у критичних ситуаціях.

Тепер міська влада зможе залучати додаткові кошти та ефективно їх використати. Для цього передбачаються нові джерела надходжень до фонду (благодійні внески, гранти, міжнародна фінансова допомога тощо). Кошти спрямовуватимуться на протидію військовим загрозам, надання допомоги у захисті населення та територій, фінансування витрат, пов’язаних з придбанням житла, формування фонду житла для тимчасового проживання, капітальні та поточні ремонти будівель та споруд, усунення аварій та аварійного стану будівель, підготовку об’єктів до опалювального сезону тощо.

Це, як й інші питання порядку денного, депутати розглядають в онлайнрежимі. Сесія проходить у режимі відеоконференції

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