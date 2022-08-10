Стрілянина на Новій Баварії

09 серпня до поліції звернулася місцева мешканка та повідомила про те, що в сусідському дворі чутні постріли.Поліцейські встановили, що нетверезий 45-річний чоловік здійснив чотири постріли з бойового пістолету на території свого домоволодіння. В результаті події ніхто з громадян не постраждав.Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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