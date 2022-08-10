Під Харковом правоохоронці зафіксували чергову насильницьку смерть цивільного від рук окупантів

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

10 серпня прокурорами Харківської окружної прокуратури спільно зі слідчими та криміналістами проведено огляд лісосмуги, розташованої неподалік селища Мала Рогань Харківського району.

Під час огляду виявлено рештки тіла чоловіка зі зв’язаними руками.

За попередньою версію слідства, потерпілого вбили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт.

Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Огляд місця події проводили слідчі відділу поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області та криміналісти.





Агентство Телевидения Новости