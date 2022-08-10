Крадіжки та розбої на загальну суму понад 300 тисяч гривень: судитимуть організатора злочинного угруповання

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 33-річного раніше судимого чоловіка за фактом крадіжок, вчинених організованою групою, та за фактом розбою (ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 187 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній засуджений створив організовану групу з двома своїми знайомими, один з яких також мав кримінальний досвід. Протягом 2020-2021 років вони вчинили розбійні напади та крадіжки з п‘ятьох помешкань на території Харкова та Харківської області. Зловмисники забирали з квартир та будинків гроші і коштовності, заподіявши потерпілим шкоду на загальну суму понад 300 тис. гривень.

Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено пристрої для примусового відкриття дверей та механічного відкриття замків, гроші, радіостанції, кодграбери та засоби маскування.

Організатор очікує на вирок, перебуваючи під вартою. Двох його спільників оголошено у розшук.

Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду Харкова.

Досудове розслідування проводили СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости