122 Iзюмський батальйон потребує допомоги

Збір коштів на допомогу 122 Ізюмському батальйону оголосили волонтери. Створено фонд підтримки українських військових. Батальйон захищає нашу Батьківщину з першого дня вторгнення рф в Україну. Бійці міцно тримають Донецький напрямок: батальйон місяць утримував місто Ізюм, перебуваючи в оточенні.

Гроші для потреб батальйону можна переказати за реквизитами:

БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ «БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД «ВИЗВОЛЕННЯ ТА ВIДНОВЛЕННЯ ХАРКIВЩИНИ»

N карти Приват Банку

4246 0010 0340 1480

р/р UA813515330000026006025903666

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,

код ЄДРПОУ 44823770

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