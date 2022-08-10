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122 Iзюмський батальйон потребує допомоги
Збір коштів на допомогу 122 Ізюмському батальйону оголосили волонтери. Створено фонд підтримки українських військових. Батальйон захищає нашу Батьківщину з першого дня вторгнення рф в Україну. Бійці міцно тримають Донецький напрямок: батальйон місяць утримував місто Ізюм, перебуваючи в оточенні.
Гроші для потреб батальйону можна переказати за реквизитами:
БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ «БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД «ВИЗВОЛЕННЯ ТА ВIДНОВЛЕННЯ ХАРКIВЩИНИ»
N карти Приват Банку
4246 0010 0340 1480
р/р UA813515330000026006025903666
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
код ЄДРПОУ 44823770
Конт. тел.: +38-067-542-74-88 Олексiй