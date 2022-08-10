На Харківщині судитимуть чоловіка за зґвалтування неповнолітньої

48-річний зловмисник протягом року здійснював сексуальне насильство стосовно 14-річної дівчини, доньки його знайомої. Слідчі Валківщини скерували до суду кримінальне провадження.

В травні до поліції зателефонувала дівчина та повідомила, що її зґвалтував знайомий матері. Чоловік час від часу приходив до них у гості.

Зловмисник морально тиснув на дитину. Дівчинка розповіла, що він неодноразово бив матір, напивався і влаштовував вдома скандали. Одного разу побив неповнолітню.

Поліцейські встановили, що зловмисник протягом року здійснював сексуальне насильство щодо дівчини. Через постійні погрози мати з дитиною боялись звернутись до поліції.

За фактами вчинення злочинів слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 (сексуальне насильство), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Зловмисник заарештований. Йому повідомлено про підозру у скоєнні трьох фактів зґвалтування та одному факту сексуального насильства.

Агентство Телевидения Новости