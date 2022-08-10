Після удару ЗСУ міст поблизу Каховської ГЕС став непридатним для використання

Унаслідок удару ЗСУ по мосту в районі Каховської ГЕС він став непридатним для використання.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у Фейсбуці, пише Укрінформ.

«Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве», – зазначають в ОК.

Як повідомлялося, 8 серпня начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк поінформувала, що українські військові знову завдали ударів по Антонівському та Каховському мостах.

Після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту з Херсона почали вивозити родини військових рф, що перебували у місті.

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