У Харкові відновлюють ТЕЦ-3 після обстрілу

Працівники КП «Харківські теплові мережі» ліквідують наслідки недільного прильоту ворожих ракет у котельне відділення ТЕЦ-3.

Як повідомили на підприємстві, ще кілька тижнів тому колектив станції саме у цьому цеху вивчав правила поведінки під час повітряної тривоги і надання першої долікарняної допомоги, а у неділю, о 4:40, відділення обстріляли.

Директор теплоцентралі Ігор Тюпа зазначив, що наслідки обстрілу могли бути значно гіршими. Оскільки станція вже кілька тижнів знаходилася в режимі планового ремонту і підготовки до опалювального сезону, газогін середнього тиску, який потрапив під основний удар, був порожнім. Буквально за добу до прильоту його продули і звільнили від залишків палива. Дві ракети потрапили у дах будівлі над першим та четвертим енергетичними котлами високого тиску. Щодо четвертого котла, то ракета пройшла крізь стелю впритул до нього, зірвала обшивку труби і вибухнула у підвалі. Сам котел, побудований у 1947 році, вистояв. Минулого року він працював і був капітально відремонтований. Цього року його планували модернізувати, але до зими, напевне, не встигнуть.

Аби запустити станцію до початку опалювального сезону, головні зусилля спрямують на відновлення системи управління, яку внаслідок удару зрізало. У цьому допоможуть партнери з компанії «Сіменс».

Заступник технічного директора ХТМ Олексій Лука зазначив, що, за попередньою оцінкою, внаслідок удару підприємству було нанесено збитків у розмірі 60 млн грн. За його словами, це мінімум коштів, який потрібен для запуску станції в опалювальний сезон. Поки готується специфікація того, що потрібно для відновлення систем управління, співробітники ХТМ з усіх районів міста щодня їздять по-черзі на допомогу колегам з ТЕЦ-3, щоб розібрати завали.

Агентство Телевидения Новости