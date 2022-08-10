В університеті Каразіна визначилися із формою навчання в осінньому семестрі

Дистанційна форма – саме так розпочнеться навчання в осінньому семестрі в Каразінському університеті з огляду на воєнний стан в Україні та для убезпечення всіх учасників освітнього процесу.

Заняття проходитимуть в онлайн-режимі з використанням платформ дистанційної освіти та врахуванням потреб і можливостей учасників освітнього процесу.

Каразінський працює та продовжує надавати якісну освіту попри війну. Університет підписав низку договорів про створення та відкриття освітніх майданчиків за межами Харкова й України.

Каразінці вже мають можливість отримувати освітні послуги в університеті Ігбінедіон (Нігерія), студенти хімічного факультету – у Києві, першокурсники Каразінського за деякими спеціальностями – у Мюнхені (Німеччина). Також заплановано продовжити створення освітніх філій університету в різних країнах.

Агентство Телевидения Новости