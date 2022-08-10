В Малій Рогані під Харковом знайшли тіло вбитого росіянами цивільного

Лісосмуга під Харковом, район селища Мала Рогань. До 28 березня на цiй територіi панував ворог. Зараз тут продовжують знаходити тіла – і цивільних, і військових. Про чергове місце поховання правоохоронцям повідомили мешканці селища. Юрій, який допомагає підняти тіло на поверхню, розповідає – багато хто боявся везти загиблих рідних на кладовище, тому ховали поряд з будинком.

Юрій

Вот это был кордон, туда надо было вынести. А туда не каждый соглашался, не каждая мать сына или жена мужа отпускали. Каждый боялся за своих родных, а одному тяжело. Прикапывали в огородах, потом делали эксгумацию.

Особа загиблого не встановлена, причину смерті навіть попередньо назвати неможливо – тіло пролежало в землі доволi довго.

Що ми можемо сказати про одежу: можна зробити висновок, що це форма, схожа на охоронця, утеплена. Час, коли ця особа її носила – повинен відповідати відповідним кліматичним показникам. На даний момент відбираємо рухливі личинки мух дати смерті.

Руки загиблого були зв’язані за спиною за допомогою скотча та полімерної стяжки.

В ході огляду, коли ми забрали тіло з землі, у місцях, де знаходяться руки, виявлено скотч та полімерні стяжки.

Олександр Ільєнков, керівник Харківської окружної прокуратури Харківської області

Немає при собі документів у вбитої особи, намеє жодних ідентифікаційних відомостей. У нього немає зброї та відсутній військовий одяг. З урахуванням всіх обставин, сторона обвинувачення як одну з основних слідчих версій буде розслідувати вчинення представниками зс рф порушення правил та звичаїв війни.

За попередньою версію слідства, чоловіка вбили російські військові, коли окупували населений пункт. Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Олександр Ільєнков, керівник Харківської окружної прокуратури Харківської області

Для того щоб ми, прокуратура, нацполіція та сторона обвинувачення в цілому, мали дані для встановлення та ідентифікації хто саме це був, відшуканні родичів та підтвердження обставин спричинення смерті.

Знаходять на деокупованих територіях й російських військових, кількість тіл окупантів вже перевалила за сотню.

Олександр Луценко, нач. відділу цивільно-військового співробітництва угруповання військ «Харків»

Не всіх вдалося встановити, але за зовнішніми ознаками – однострої, шеврони чи інші показники, які вказують на приналежність до зс рф – и більше 120 тіл знайшли. Цивільних в першу чергу стараються родичі поховати, вони рідше зустрічаються, але також зустрічаються. Ми встановлюємо ім’я по документах, які знаходяться при вбитих, звання так само по документах чи по знаках розрізнення. Не завжди бувають документи. Саме велике звання це підполковник, у нас Герасімов був.

Тіла окупантів, відповідно до міжнародних домовленостей, готують для обміну на загиблих українських захисників.





Агентство Телевидения Новости