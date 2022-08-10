Під Боровою окупанти втопили свою військову техніку

Станом на 10 серпня 2022 року Борівщина перебуває під тимчасовою окупацією російських загарбників. Війська окупантів здебільшого залишили територію громади, але зберігають контроль за місцевістю, повідомили в Борівській селищній раді.

Періодично колони російських військ проходять через населені пункти Борівщини транзитом. Деякі намагаються робити це вбрід через Оскіл, але безуспішно (фото).

Бойові дії на території громади не ведуться, але останнім часом все частіше чути звуки вибухів з боку міста Ізюм.

Агентство Телевидения Новости