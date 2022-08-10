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10.08.2022 22:45
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Масований обстріл Циркунів: рятувальникам довелося гасити одночасно 10 пожеж

Масований обстріл Циркунів: рятувальникам довелося гасити одночасно 10 пожеж

Другу добу поспіль селище Циркуни зазнає масованих артилерійських обстрілів, які призводять до масових пожеж у приватному секторі.

10 серпня окупанти в черговий раз завдали масованого артилерійського обстрілу по житловим будинкам у селищі Циркуни Харківського району. У період з 11:00 до 14:00 там виникло 10 пожеж внаслідок влучань російських боєприпасів. Рятувальникам 9-ї, 18-ї, 22-ї  пожежних частин Харкова та їхнім колегам з Луганщини доводилось працювати під ворожим вогнем, ризикуючи власними життями. Горіли 7 господарчих споруд, 2 гаражі, житловий будинок та магазин на загальній площі біля 1000 кв. метрів. Останній осередок горіння вогнеборцям вдалось ліквідувати о 14:28.

Нагадаємо, що вчора у даному селищі майже одночасно сталося 16 пожеж, спричинених обстрілами. Тоді також горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди, надвірні забудови, гаражі і магазин.

Агентство Телевидения Новости

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