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Ранковий обстріл Харкова: знову застосували С-300

Ранковий обстріл Харкова: знову застосували С-300

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 серпня близько 4:30 ранку російські військові завдали ракетного удару по центру Харкова. Ракета влучила у двір будинку в Київському районі. Пошкоджено вікна квартир та автомобілі.

Попередньо, були випущені ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Огляд місця події проводять прокурори Київської окружної прокуратури м. Харкова та співробітники Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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