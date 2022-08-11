Одіозний харківський суддя Сергій Лазюк отримав 7 років позбавлення волі

10 серпня 2022 року колегією суддів Вищого антикорупційного суду оголошено вирок, яким суддю одного з місцевих судів м. Харків визнано винуватим у висловленні прохання, прийнятті пропозиції та отриманні неправомірної вигоди і засуджено до 7 років позбавлення волі. Судом визнано доведеною винуватість обвинуваченого у вчиненні двох злочинів, повідомляє САП.

Так, у 2015 році вказаний суддя висловив прохання та прийняв пропозицію надати йому 3 тис. доларів США (75 тис. гривень) за прийняття рішення у цивільній справі. А також він висловив прохання надати та отримав 500 дол. США неправомірної вигоди за постановлення рішення вже у іншій справі.Колегія суддів, зваживши на докази, зібрані в ході досудового слідства, погодилася з доводами прокурора САП та визнала колишнього суддю винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За вироком суду йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна та з позбавленням права обіймати посади судді та посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади, строком на 3 роки.

Також до вказаної особи застосовано спецконфіскацію – суд зобов’язав стягнути 500 доларів США (розмір неправомірної вигоди, яку отримав суддя). Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

За даними ХАЦ, мова йде саме про Сергія Лазюка, відомим своїми суперчливими вироками по вирубки Парку Горького в 2010 році, підтримки присвоєння російській мові статусу регіональної на території Харкова, погодженні звищенних тарифів в 2006 році, визнаненні невинуватими тодішніх мера Харкова Михайла Добкіна та секретаря міськради Геннадія Кернеса у “незаконному виготовлені, придбанні, зберіганні наркотичних чи психотропних речовин без мети збуту”., тощо.

Агентство Телевидения Новости