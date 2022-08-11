Збитки довкіллю від знищення багатоповерхівки на Салтівці оцінили у 4,8 мільярдів гривень

Фахівці Держекоінспекції продовжують здійснювати заходи контролю на територіях, що зазнали пошкоджень у результаті війни. Так, актом обстеження зафіксовано, що під час багаторазового обстрілу житлового будинку на Салтівці у Харкові російськими військами, відбулось засмічення будівельними відходами та уламками бойових частин ракет і снарядів, земельної ділянки загальною площею 3 519 кв. метрів. Збитки довкіллю від знищення багатоповерхового житлового будинку у Харкові становить 4,8 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції України.

Зазначене є порушенням ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 35 Закону України «Про охорону земель», ст. ст. 17, 32, 33 Закону України «Про відходи».

Шкоду, заподіяну державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства, розраховано відповідно до «Методики визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану», затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України наказом від 4 квітня 2022 року № 167.

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