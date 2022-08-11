На Херсонщині впали електроопори у напрямку Криму

У Херсонській області впали електроопори, які ведуть від Каховки до Чаплинки, у бік анексованого Криму.

Про це повідомив депутат обласної ради Сергій Хлань, а також нам підтвердили у військовій цивільній адміністрації, пише «Громадське».

За його словами, вчора, 10 серпня, окупанти заявили, що під’єднають Запорізьку атомну електростанцію до російської енергосистеми. А сьогодні, мовляв, впали опори, які ведуть від Каховки до Чаплинки (у бік Криму).

«Не знаю, як це пояснять окупанти. Може, «втомленістю металу», але вони впали тому, що нам так треба», – зазначив він.

Очільник «Енергоатому» Петро Котін заявляв, що Україна може перерубати лінії електропередач, якими окупанти захочуть перепідключити Запорізьку АЕС на Крим.

«Це буде правильним рішенням з погляду України – перебити їм лінії, які вони збираються підключати. Думаю, наші Збройні сили будуть готові це зробити, якщо виникне необхідність», – наголосив посадовець.

Минулої доби там було знищено кілька складів та позицій військових рф. Масштабна пожежа сталася на адміністративному кордоні Чонгар, до цього там були чутно вибухи.

Агентство Телевидения Новости