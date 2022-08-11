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На Харківщині окупанти пошкодили дві ТЕЦ

На Харківщині окупанти пошкодили дві ТЕЦ

Ворог продовжує обстрілювати Харків та населенні пункти області. Попри постійні обстріли область готується до нового опалювального сезону.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, в повній кооперації з владою міста Харків та центральною владою відновлюється критична інфраструктура.

«Тривають роботи на пошкодженій російськими обстрілами ТЕЦ-3. Так само в Чугуєві ворогом була пошкоджена одна з ТЕЦ, яка забезпечує майже 40% подачі теплоносія до домівок людей. Ми робимо усе можливе, щоб розпочати опалювальний сезон за планом».

За словами голови ХОВА, наразі підготовка до опалювального сезону йде за планом. І щодо медичних закладів, і щодо закладів освіти тощо. Також триває підготовка та закупівля обладнання для облаштування на території області місць обігріву на випадок нештатних ситуацій в зимовий період.

Агентство Телевидения Новости

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