На Харківщині окупанти пошкодили дві ТЕЦ

Ворог продовжує обстрілювати Харків та населенні пункти області. Попри постійні обстріли область готується до нового опалювального сезону.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, в повній кооперації з владою міста Харків та центральною владою відновлюється критична інфраструктура.

«Тривають роботи на пошкодженій російськими обстрілами ТЕЦ-3. Так само в Чугуєві ворогом була пошкоджена одна з ТЕЦ, яка забезпечує майже 40% подачі теплоносія до домівок людей. Ми робимо усе можливе, щоб розпочати опалювальний сезон за планом».

За словами голови ХОВА, наразі підготовка до опалювального сезону йде за планом. І щодо медичних закладів, і щодо закладів освіти тощо. Також триває підготовка та закупівля обладнання для облаштування на території області місць обігріву на випадок нештатних ситуацій в зимовий період.

Агентство Телевидения Новости