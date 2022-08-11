Поліцейські викрили рецидивіста у скоєнні крадіжок на суму 120 тисяч гривень

Слідчі довели причетність 44-річного мешканця міста Красноград до вчинення 4 фактів крадіжок. Зловмисник має декілька судимостей за майнові злочини, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Наприкінці минулого року до поліції надійшла заява від представника районної лікарні міста Красноград про те, що зі службових приміщень закладу викрали комп’ютерну техніку на суму понад 10 тисяч гривень. Також на початку 2022 року до поліції надходили заяви про крадіжки з лікарні та автовокзалу.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово був судимий за вчинення майнових злочинів.

Слідчі довели причетність чоловіка до вчинення 4 фактів крадіжок. Своїми діями зловмисник спричинив збитки на загальну суму близько 120 тисяч гривень. Він заходив до приміщень лікарні та автовокзалу та чекав, доки всі працівники залишать робочі місця. А ввечері зламував дверні замки та викрадав майно.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у чоловіка частину викрадених речей, решту він встиг продати. Наразі оперативники встановлюють місця збуту краденого.

Слідчі Красноградського районного відділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости