Росіяни обстріляли Запорізьку атомну станцію

Вдень у четвер, 11 серпня, російські загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта.

Про це в Telegram повідомляє «Енергоатом», пише УНІАН.

«Сьогодні, 11 серпня, рашисти вкотре піддали обстрілам найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять «прильотів» у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. На невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Однак, як зазначається, ворог на цьому не зупинився.

«Ще п’ять «прильотів» сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести «перезмінку». Адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни», – розповіли на підприємстві.

В «Енергоатомі» запевнили, що ситуація на станції наразі є контрольованою.

«Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються нищити ЗАЕС, тому довіряйте лише офіційним джерелам», – підкреслили в компанії.

Агентство Телевидения Новости