Укрзалізниця запустила власний мобільний застосунок
Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.
У новому застосунку користувачі зможуть:
придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;
повернути квитки;
отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;
знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;
отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.
Тестування нового застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.
Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною – будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні.