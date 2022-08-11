Бійців Харківського окремого батальйону ТрО отримали ордени «За мужність»

Бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони за мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України проти військової агресії з боку російської федерації, та вірність військової присязі отримали військові нагороди від командира частини: «За мужність». Нагороди отримали четверо захисників.

Кількома днями раніше бійці з цього ж підрозділу отримали військові нагороди від командира частини: «За незламність духу», «За відвагу», «За оборону рідної держави», «За гідність та патріотизм», та «За хоробрість в бою».

Агентство Телевидения Новости