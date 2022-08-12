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Під Харковом в дачному кооперативі гуляла левиця – люди викликали зоозахисників

Під Харковом в дачному кооперативі гуляла левиця – люди викликали зоозахисників

З смт Високий під Харковом зоозахисники евакуювали молоду левицю Василису.

До організації UAnimals звернулася Харківська команда порятунку: вони отримали виклик від людей з дачних кооперативів поблизу Високого. Там на одній з приватних територій люди побачили левицю. Виявилося, що це восьмимісячне левеня Василіса, яка живе в сусідньому господарстві й вирішила прогулятися.

В UAnimals розповіли: «Команда розшукала власника та пояснила йому, що утримувати дику тварину в домашніх умовах неправильно. Чоловік погодився передати Василісу нам. Зараз вона з командою UAnimals прямує до «Притулку для диких тварин» Наталії Попової. Там левеня оглянуть і в разі потреби нададуть ветеринарну допомогу».

Агентство Телевидения Новости

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