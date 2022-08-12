Через обстріли знову палали Циркуни

За добу з 11 по 12 серпня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:

☑️на ліквідацію пожеж — 16, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями —8☑️2 – на проведення аварійно-рятувальних робіт,☑️10 – на допомогу комунальникам та поліції,☑️5– інші виїзди.

Найбільше від ворожих атак постраждало селище Циркуни Харківського району, де протягом доби сталося 4 пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж, житловий будинок та кіоск будівельних матеріалів. Попередньо постраждалих немає.У селищі Гаврилівка Ізюмського району влучання боєприпасів окупантів спричинили 2 пожежі. На території приватного домоволодіння горіло сіно в тюках на площі 40 кв.м. Пожежі виникли о 13:58 та 18:08 відповідно. Вони були оперативно ліквідовані вогнеборцями.Також у Чугуївському районі о 11:30 надійшло повідомлення про те, що у полі, за межами с. Миколаївка під час проведення сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався комбайн. В результаті вибуху постраждав комбайнер. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги його було госпіталізовано до лікувального закладу. В результаті вибуху комбайн та стерня загорілися. До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 15 кв.м. На місці події працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію. Інших вибухонебезпечних предметів виявлено не було.За добу піротехніки ДСНС ліквідували 35 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости