Громадам Харківщини роздадуть 120 тонн цукру в якості гуманітарної допомоги, – ХОВА

На Харківщині розпочали видачу цукру в рамках гуманітарної допомоги населенню. Першими понад 22 тонни цукру отримали громади Богодухівського району.

Про це повідомив представник обласного Гуманітарного штабу Едуард Павленко, повідомляє прес-служба ХОВА.

За його словами, протягом тижня цукром планують забезпечити й інші райони, зокрема, Харківський отримає більш ніж 39 тонн, Чугуївський – 23 тонни, Лозівський – 20 тонн, Красноградський – понад 17 тонн, Ізюмський одержить більш ніж 4 тонни цукру.

«Ми розпочали видачу цукру для громад Харківської області. Загалом буде роздано більше ніж 120 тонн цукру. За найближчі декілька днів видамо усім громадам Харківської області цей об’єм цукру. Громади на місцях будуть розподіляти продукцію серед місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб», – розповів Едуард Павленко.

Також він додав, що наразі гуманітарна допомога надходить здебільшого з західних областей України і, що нещодавно в громади спрямували сухе молоко, вершкове масло, молоко, олію, одяг, засоби жіночої та дитячої гігієни.

У свою чергу волонтер Віталій, що допомагає видавати громадам гуманітарну допомогу в обласному логістичному центрі, зазначив: «Сьогодні в Богодухівський район роздаємо цукор по 50 кг у мішку. Безпосередньо Богодухівській та Валківській громадам надали по 6 тонн цукру, Золочівській – більш ніж 3 тонни, Коломацькій громаді – півтори тонни та Краснокутській – 5 тонн. Розподіляємо продукти за запитом громад, які звертаються до обладміністрації, щоб задовольнити необхідні потреби населення».

Зі свого боку заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Віта Ковальська зазначила, що допомога населенню, що в умовах воєнного стану та бойових дій є для обласної влади одним з ключових пріоритетів. «Через повномасштабну військову агресію російської федерації дуже багато мешканців Харківщини опинилися в дуже скрутному матеріальному становищі. Люди втрачають роботу, майно через обстріли, до багатьох громад через бойові дії не завжди є можливість завезти продукти та предмети першої необхідності. Наше завдання зараз максимально допомогти людям, забезпечити їх найнеобхіднішими речами. Саме над цим постійно працює обласний Гуманітарний штаб», – зазначила Віта Ковальська.

Нагадаємо, відділення «Нової пошти» та «Укрпошти» у Харкові, на яких можна отримати продуктові набори, з серпня працюють за новим графіком: вівторок, четвер, субота – з 09:00 до 16:00.

Агентство Телевидения Новости