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Деталі нічного удару по Харкову: зруйнований ВИШ (фото)

Деталі нічного удару по Харкову: зруйнований ВИШ (фото)

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 12 серпня о 2:52 ночі російська армія завдала ракетний удар по Слобідському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу зруйновано та суттєво пошкоджено корпуси одного із закладів вищої освіти.

Будь-які військові об‘єкти на вказаній території відсутні.

За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

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