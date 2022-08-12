Обстріл Богодухівського району: є загибла та поранені, серед них – дитина

12 серпня близько 7:30 окупанти обстріляли селище Баранівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинула 50-річна жінка та отримав поранення чоловік 28 років, повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Близько 12:30 російська армія продовжила обстрілювати з артилерії Богодухівщину. Під вогнем окупантів опинилось смт Золочів. Внаслідок обстрілу отримав поранення 13-річний хлопчик та 83-річна жінка. Крім того, пошкоджено два житлових будинки.

За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗО «Ураган» з окупованої території.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости