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Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію

Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті два законопроєкти: про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Воєнний стан і мобілізацію пропонують продовжити на 90 діб, тобто до 21 листопада, повідомляє «Громадське».

Законопроєкти №7664 та №7665 є на сайті Верховної Ради.

Наразі воєнний стан і мобілізація тривають до 23 серпня. Воєнний стан і мобілізацію в Україні оголосили з 24 лютого, і після того вже декілька разів продовжували.

Агентство Телевидения Новости

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