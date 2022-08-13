Вирубав дерева у лісгоспі та намагався втекти: судитимуть чорного лісоруба

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Котелевського районного суду Полтавської області обвинувальний акт щодо 25-річного чоловіка за фактом незаконної порубки дерев, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 246 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні цього року чоловік, перебуваючи на території ДП «Жовтневий лісгосп» у Харківському районі, зрубав 16 дубів. Після цього чорний лісоруб розпиляв на колоди деревину, поклав у кузов автомобіля та поїхав зі своїми злочинними «здобутками». Проте далеко втекти зловмиснику не вдалось, його зупинив майстер лісу.

Своїми незаконними діями обвинувачений заподіяв державі шкоду на суму майже 60 тис. гривень. Крім того, прокуратурою заявлено позов до чоловіка про стягнення вказаної суми.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости