Нічні удари знову були нанесені С-300 (фото)

За процесуального керівництва Новобаварської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 серпня близько 01:35 російські військові в черговий раз здійснили ракетний обстріл Харкова.

У Новобаварському районі пошкоджень зазнала будівля коледжу. У Немишлянському районі пошкоджено тролейбуси, автомобілі, вибиті вікна в будинках. Отримала поранення 50-річна жінка.

За попередніми даними, окупанти випустили ракети типу С-300 з території Бєлгородської області.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости