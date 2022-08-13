Поліцейські та волонтери організували евакуацію хлопця з Харкова на лікування до Німеччини

Маленький харків’янин Діма страждає на серйозну недугу і потребує постійного догляду та уваги, особливо під час тривалих переїздів.

Помічник начальника ГУНП з гуманітарних питань В’ячеслав Марков та харківський волонтер Юрій Гордієнко кілька років опікуються родиною з хворим хлопчиком. Коли з’явилася можливість відправити Дмитра на лікування за кордон, поліцейські та волонтери об’єднали зусилля, щоб мрія дитини на одужання почала нарешті здійснюватися.

Підготовчий етап щодо організації транспортування маленького харків’янина до Німеччини тривав більше місяця. За цей час В’ячеслав Марков разом з Юрієм Гордієнко вирішили усі необхідні питання. Сьогодні, 13 серпня у 5-й ранку автомобіль з Дімою та його родиною стартував с блокпоста Пісочин у складну подорож. Поліцейські супроводжували його до Полтави та передали під опіку своїм колегам з сусіднього регіону.

Агентство Телевидения Новости