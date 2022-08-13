Бездоганно пристріляна зброя – запорука успіху у бою: тренування бійців Харківської ТрО

Бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони провели тренування на полігон та показали, як вони пристрілюють свою зброю. Особливою влучністю відмітились гранатометники батальйону, які декілька разів вразили ціль з максимальної відстані. Також добре себе проявили наші кулеметники та мінометники.

«Влучний постріл з РПГ, міномета або кулемета дуже добре пояснює орку-окупанту, що йому прийшов час йти до хробаків, бо не треба «шастать» по нашій землі, можна перетворитись на добрива для найкращого у світі українського чорнозему».





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