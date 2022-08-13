Харківські поліцейські викрили наркозбувача, який працював на інтернет-магазин

В поле зору оперативників карного розшуку ГУНП Харківської області потрапив 35-річний мешканець Куп’янського району, раніше судимий за скоєння майнових злочинів.

Оперативники затримали зловмисника на вулиці Тобольській у Харкові після того, як він розклав кілька пакетиків з психотропною речовиною по місцях, заздалегідь обговорених з клієнтами. В ході проведення особистого огляду наркозбувача поліцейські виявили та вилучили у нього 2 згортки з психотропною речовиною PVP «солі», а також бойову гранату Ф-1.

Чоловік зізнався правоохоронцям, що працює «закладчиком» в Інтернет- магазині, який займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Він також вказав на місця, де зробив «наркозакладки».

Слідчі ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області внесли відомості за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за вчинення злочинів передбачає до 8 років тюремного ув’язнення.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зараз проводяться оперативні заходи, направлені на відпрацювання наявної інформації про причетність фігуранта до скоєння аналогічних злочинів на території Харкова.

Агентство Телевидения Новости