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Нічний обстріл Зміївського району: троє постраждалих

Нічний обстріл Зміївського району: троє постраждалих

Цієї ночі ударів по Харкову ударів не зафіксували. Ввечері після 18 години окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру запалювальними боєприпасами в Київському районі. Горіли дахи господарчих споруд. Постраждалих немає, повідомили в ХОВА.

По області вночі Штаб оборони зафіксував пуски ракет з території рф. Близько 01:00 росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали 3 жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан – легкий.

Пошкоджено навколишні будинки, авто. Одна з ракет влучила на території об’єкту критичної інфраструктури.

Протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському, Харківському районах. Росіяни багаторазово обстрілювали Циркуни – горіли будинки, гаражі, господарчі споруди.

Поки ворог залякує мирне населення – ЗСУ дають відсіч росіянам на лініях фронту. Окупант намагався вести розвідку боєм біля Питомника, але зазнав чергового фіаско.

Агентство Телевидения Новости

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