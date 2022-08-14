В Харкові нетверезі батьки загубили дитину

Поліцейські притягнули до відповідальності батьків дитини, яка понад п’ять годин блукала по вулиці без догляду дорослих

Наразі з дівчинкою все гаразд. Її доставили до лікарні. Життю та здоров’ю дитини на теперішній час нічого не загрожує.

13 серпня близько 20:00 до відділу поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від оператора «102», що по вулиці Матросова вже кілька годин поспіль ходить малолітня дитина.

На місці події працівники сектору ювенальної превенції ХРУП №1 виявили 5-річну дівчинку, яка була налякана.

У рамках превентивних заходів поліцейські викликали бригаду медичної допомоги та, за актом про знайдену дитину, доставили її до міської дитячої лікарні Харкова.

При подальшому відпрацюванні повідомлення працівники ювенальної превенції встановили батьків дитини. Вони перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них складені протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст.178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) та ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости