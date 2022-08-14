Командира полку “Азов”вивезли до Росії – дружина

Російські ЗМІ повідомили про вивезення до Росії командира полку “Азов” Дениса Прокопенка, державні структури та “Червоний Хрест” це ще не підтвердили.

Про це заявила дружина командира полку “Азов” Дениса Прокопенка Катерина в інтерв’ю “Суспільному”:

“Я знаю лише, що він вивезений в Росію і взагалі це ще не підтверджено. Щодо місця перебування Дениса я дізналась через російські ЗМІ. Держструктури мені остаточно не підтверджують, тому що тут важко щось підтвердити. Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають. Чекаємо, що буде далі.

Це по суті робота “Червоного Хреста” — відповідати мені, але я дотепер не знаю, де мій чоловік. Навіть, якщо він в Росії, тож існує, в принципі, комунікація з московським філіалом “Червоного Хреста”. Але її немає. Це означає, що є, можливо, певний договірняк з тією ж владою в Росії, щоб не видавати інформацію про місцезнаходження і т.д”.

Катерина Прокопенко нарікає на комунікацію ЧХ з родичами. За її словами, були випадки, коли “Червоний Хрест” дзвонив рідним, повідомляв, що їхні сини перебувають в Оленівці чи Новоазовську, але ці кейси дуже малі.

Більшість випадків – повідомлення про місцезнаходження. Але питання здоров’я, харчування, їжі, умов, тортур, медобслуговування — на це представники міжнародної організації не мають відповідей, хоча вони мали б їх надати.

Про це яскраво свідчить кейс трагедії в Оленівці.ВІДЕО ДНЯ

Агентство Телевидения Новости