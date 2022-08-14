Уряд пояснив, хто може не платити за комуналку

Законодавством України передбачено, що громадяни за певних умов можуть не оплачувати деякі чи всі види комунальних послуг. Зокрема, якщо родина не перебуває вдома щонайменше 30 днів, вона може не сплачувати за воду і газ, але за умови відсутності лічильника.

Як пояснили на гарячій лінії уряду, тим, хто був відсутній вдома понад 30 днів, варто звернутися з відповідною довідкою до постачальника комунальної послуги, пише Obozrevatel.

«Це норма закону, яка вже давно існує. Це не нововведення. Передбачено у ч. 1 ст. 7 Закону «Про житлово-комунальні послуги», – зазначили в уряді.

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