Запорізька АЕС наразі працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки

Про це повідомляє Енергоатом у Телеграмі.

“Станом на 08:00 14 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ, починаючи з минулого тижня, спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Внаслідок атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений”, зазначають в повідомленні.

У Енергоатомі нагадали, що під час обстрілів серйозно пошкоджено

азотно-кисневу станцію,об’єднаний допоміжний корпус,насосну станцію господарсько-побутових стоків.

До того ж, як повідомило держпідприємство, загарбники обстрілювали також пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.

У Енергоатомі наголосили, що залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.

Обстріли російською армією Запорізької АЕС можуть призвести до ядерної катастрофи, яку можна порівняти із аварією на першій Фукусімській АЕС у 2012 році. Найбільший ризик наразі виникає через обриви ЛЕПів.

Про це розповів інженер станції, особа якого не розкривається, в інтерв’ю ВВС.

“Російські військові розбивають лінії електропередач, що зв’язують нас з енергосистемою України, прикриваючись тим, що “це нібито роблять ЗСУ”. Наслідки таких обстрілів не дуже критичні для України в цілому. Але фатальні для ЗАЕС”, – розповів він.

Атомник пояснив, що АЕС повинна кудись видавати електроенергію – інакше починає “захлинатися”, енергоблоки аварійно відключаються і відбувається “блекаут”, коли жоден блок не видає потужність “назовні”.

“Може здатися, що нічого страшного, але є одне “але”. Енергоблоку потрібна електрика, щоб працювали насоси, які охолоджують ядерне паливо у реакторі чи у басейні витримки. Це дуже довгий процес. Без цього охолодження буде страшна ядерна катастрофа”, – наголосив інженер.

Агентство Телевидения Новости