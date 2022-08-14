Троє постраждалих, 15 пошкоджених автівок: наслідки обстрілу селища Слобожанське

14 серпня о 01:20 до чергової частини відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про артилерійський обстріл селища.

Один із снаряд влучив поруч із багатоквартирним будинком та пошкодив вікна квартир, а також близько 15 приватних автомобілів.

Другий снаряд впав поруч з об’єктом критичної інфраструктури. Пошкоджень немає.

Співробітники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події, вилучають уламки, документують воєнні злочини проти мирного населення.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Агентство Телевидения Новости