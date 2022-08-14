Історія бою з окупантами: нові комікси з передової від Харківської ТрО

Комікси це не лише вид сучасного мистецтва, а й спосіб зафіксувати історію, вважає гранатометник Харківського окремого батальйону ТрО Руслан. В його виконанні – нова історія реального бою з окупантами на українському Донбасі.

Художнику 51 рік, одружений, має 2 дітей. До початку війни працював технологом та конструктором у приватному дитячому видавництві над дитячими книжками.

Добровольцем Руслан прийшов до Харківського окремого батальйону ТрО 27 лютого, мотивуючи свій вчинок просто – захист землі своїх предків.

Герої коміксів з передової – конкретні люди, бойові побратими, які при першій нагоді купують Руслану папір та олівці, «щоб це шоу тривало».

Агентство Телевидения Новости