СБУ викрила чергового колаборанта у Куп’янському районі

Триває робота з викриття колаборантів, які перейшли на бік ворога на тимчасово окупованих територіях Харківщини.

Служба безпеки повідомила про підозру незаконно призначеному голові Петропавлівської ОТГ Куп’янського району.

Ним виявився 56-річний чоловік, який з 2010 по 2015 рік обіймав посаду міського голови м. Куп’янськ. Пізніше колаборант зайняв місце заступника голови Петропавлівської територіальної громади та після окупації селища він вирішив отримати «підвищення» і за власної ініціативи погодився очолити громаду псевдопредставників «нової влади».

Встановлено, що у травні 2022 року чоловіка призначили на посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених агресорами на тимчасово окупованій території Куп’янського району.

У межах кримінального провадження зраднику повідомлено про підозру у правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Викриття злочинної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости