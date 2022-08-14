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Харківські поліцейські повернули додому двох зниклих дівчат

Харківські поліцейські повернули додому двох зниклих дівчат

14 серпня о 06:30 до відділу поліції  №1 ХРУП  №1 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гольдбергівській знаходяться дві дівчини без супроводу дорослих.

Поліцейські ювенальної превенції встановили, що 10-ти та 12-річні сестри мешкають з бабусею та дідусем. Втекли з дому через сварки з бабусею. Зі слів малолітніх, жінка їх б’є. До ранку вони ховалися між будинками.

З втікачами жодних подій кримінального характеру не сталося. Дітей поліцейські повернули додому та передали дідусю, у якого вони перебувають під опікою.

Вирішується питання щодо притягнення опікунів до адміністративної відповідальності.

Агентство Телевидения Новости

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