Окупанти обстріляли ліцей в Золочєві: поранення отримала жінка

Артилерійський обстріл цивільної інфраструктури міста Золочів стався 14 серпня близько 11:00.

Частково пошкоджено приміщення технічної майстерні ліцею та приміщення їдальні. Осколкове поранення отримала жінка 1938 року народження.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи проводять огляд, документують злочин, збирають уламки снарядів, фіксують руйнування.

Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости